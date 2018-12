E’ uscito il libro di Crocoli su Matteo Salvini: “O Capitano, mio Capitano”

di Gaetano Montalbano - E’ uscito, in questi giorni, “O Capitano, mio Capitano” l’ultimo lavoro dello scrittore Mirko Crocoli, dedicato al leader della Lega Matteo Salvini. Una descrizione esuberante del Ministro dell’Interno ed un affresco di ipocrisie e contraddizioni delle forze politiche di sistema che lo avversano: “ Un tripudio di anime disperate e rancorose pronte all’odio e alla vendetta. Vetrine in frantumi, manichini che bruciano, murales con cappio al collo e a testa in giù e striscioni con parole al limite della decenza”. Un racconto fuori dagli schemi che spazza via ogni formalismo per affondare i colpi nella carne viva della cultura antitaliana degli avversari del Popolo: “traffichini miliardari d’oltralpe appoggiati dai nostri sfascia Patria”. Una analisi che scruta il personaggio Salvini sottolineandone le caratteristiche caratteriali: “E’ cazzuto, tenace, palpitante, deciso, astuto, vibrante, carismatico, ma anche e soprattutto umano, gentile, cordia­le, affabile e profondamente sensibile ai temi che attanaglia­no il Bel paese” e gli aspetti sovranisti che sembrano sfociare nell’amore per il Popolo e nel patriottismo nazionalista: “Non chiudetelo nelle stanze del potere, guai, così lo ucci­dete. Non fermatelo ai soli incontri istituzionali, guai, così lo affondate. Non bloccatelo nei salotti buoni delle capitali d’Europa (tanto cari agli ex premier), guai, così lo asfissiate. Vuol semplicemente vivere, respirare, annusare, ascoltare, toccare, ammirare e “percepire”, in presa diretta, il suo po­polo, la sua piazza, la sua Italia, la sua Patria”. Un mix esplosivo quello raccontato da Crocoli che, dal suo punto di osservazione, delinea la figura di un vero condottiero: “Tracima speranza, trasmette eccitazione, sprizza godimen­to da tutti i pori. Una foga ineluttabile che lo rende magni­fico agli occhi dei suoi stupefatti fedeli, i quali rimangono praticamente in estasi davanti a cotanta energia”. Anche perché con Matteo Salvini la via di mezzo non esiste. O lo si ama alla follia o lo si odia come il peggior nemico sulla Terra. Il volume e’ arricchito dai contributi del dott. Angelo Maria Perrino (direttore di affaritaliani.it), del Senatore leghista Umberto Fusco, dell’avv. Marco Valerio Verri, zio di Pamela Mastropietro, e del blogger siciliano Gaetano Montalbano (me medesimo) e può essere acquistato collegandosi al sito della casa editrice indipendente di Lainate (MI) A.CAR all’indirizzo: http://www.edizioniacar.com/scheda-libro/mirko-crocoli/matteo-salvini-64902173-585090.html Gaetano Montalbano (blogger)