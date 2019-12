Trump: "L'impeachment della Pelosi? Patetico"

Donald Trump attacca Nancy Pelosi, dicendo che l'impeachment è così "patetico" che lei ha paura di mandarlo al Senato. "Pelosi pensa che il suo fasullo impeachment BUFALA è così patetico da aver paura di presentarlo al Senato, che può fissare una data e metter fine a questa TRUFFA", ha twittato Trump. "I nullafacenti", ha proseguito riferendosi ai democratici, "sono così pessimi per il nostro paese!".



Il tweet arriva mentre la presidente della Camera Pelosi ha deciso di rinviare la trasmissione al Senato della richiesta di impeachment, in modo da far pressione sui repubblicani per giungere ad un accordo sulle regole da adottare nel procedimento. I repubblicani sono infatti interessati a chiudere in fretta la questione dell'impeachment.