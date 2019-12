Macron nella merda: scatta l'inchiesta sul suo braccio destro

Nuove grane (mediatiche) in vista per il presidente "buonista" francesce, quello che parla di accoglienza e poi ci rimanda indietro di nascosto gli immigrati. Giovedì la procura di Parigi ha aperto un'inchiesta preliminare su Jean-Paul Delevoye, l'ex 'Mr Pensioni' di Emmanuel Macron al centro delle polemiche in piena protesta sindacale contro la riforma pensionistica.



Delevoye si era dimesso nei giorni scorsi in seguito alle rivelazioni sui 13 incarichi strapagati che aveva nel settore pubblico e in quello privato, superconsulenze che l'uomo si era ben guardato dal dichiarare all'Alta Autorità per la Trasparenza della vita pubblica prima di assumere il posto nel governo. Una prassi a cui devono attenersi tutti i componenti dell'esecutivo transalpino. Ma si sa, i soldi, anzi l'argent, non puzza...