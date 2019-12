Grimoldi: "La Lombardia stanzia fondi per infrastrutture e mobilità"

"Ringrazio la giunta regionale lombarda, il governatore, Attilio Fontana, e l’assessore al Bilancio, Davide Caparini, per l’attenzione riservata alle infrastrutture e alla mobilità e ai trasporti dei nostri cittadini. La Regione Lombardia con la legge di Bilancio appena approvata ha investito 1,6 miliardi di euro per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario (112,4 milioni nel 2020, 80,7 milioni nel 2021, 112,4 milioni nel 2022) che consentirà di avere 176 nuovi treni operanti entro il 2024". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.



"Inoltre, sono state destinate risorse per la realizzazione metrotranvie (3,5 milioni nel 2020, 19 milioni nel 2020 e 2,9 milioni nel 2022), interventi per la mobilità ciclistica (0,2 milioni nel 2020, 5,9 milioni nel 2021, 5 milioni nel 2022) e interventi per il miglioramento della viabilità (27,4 milioni nel 2020, 30,3 milioni nel 2021 e 21,2 milioni nel 2022). Questi sono numeri, questi sono fatti", conclude.