Cornuti e mazziati: la Sea Watch torna in mare

"Sembra incredibile che una nave straniera che ha infranto le leggi italiane, come la Sea Watch, mettendo a rischio la vita dei nostri militari, violando le nostre nostre norme sulla sicurezza e sull’immigrazione, possa tornare in mare, pronta a infrangere di nuovo le nostre leggi, mentre il ministro degli Interni che quelle leggi le ha solo fatte rispettare rischi un processo per sequestro di persona". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega.



E conclude: "A questo punto tanto vale eliminare queste leggi sulla sicurezza e l’immigrazione se di fatto non valgono e non vengono applicate".