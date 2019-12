E adesso si inventano pure la "Madonna meticcia"

Continua incessante la propaganda immigrazionista di un pontificato sempre più in odore di apostasia e idolatria. Essendone il principale intento politico quello di velocizzare la sostituzione etnica degli Europei in calo demografico (e quindi in drammatica crisi vocazionale), il Papa arriva ad utilizzare la figura di Maria per crearne un feticcio globalista in totale dissonanza con l'indole trascendente di ciò che la Santa Vergine dovrebbe rappresentare, che si sia credenti o meno.



Ebbene, riguardo la natura di Maria, solo due sono le ipotesi logiche in campo:

A) considerarla un personaggio storico, e in tal caso nulla prova che fosse meticcia, essendo la Siria di Ottaviano un proconsolato romano popolato da genti mesopotamiche tutt'altro che “meticce”, perlomeno non nell'accezione tutta ideologica del termine che è quella in voga attualmente. Andate a dare della “meticcia” ad una celebre bonazza dell'epoca, coeva e conterranea di Maria e, come costei, istoriata ovunque con la pelle chiarissima, Cleopatra, .. e sentite che cosa vi risponde.

2000 anni fa quelle zone erano abitate da genti molto diverse da quelle che (ahinoi) le popolano adesso; e questo dovrebbe farci riflettere sull'importanza di difendere con ogni mezzo i territori che abitiamo se non vogliamo ci siano sottratti da demografie allogene che banalmente siano solo più invadenti e copiose delle nostre.



B): la figura di Maria è pura trascendenza come la maggior parte delle figure religiose antropomorfizzatesi solo al fine di rendere più armonica l'immedesimazione dei fedeli in esse. Dee e ninfe greco-romane formose e sensuali, valchirie dai lineamenti taglienti e ammantate di lunghe chiome bionde, e persino amenità come la dea Kali dotate di una carrettata di braccia: ebbene, credete davvero che costei ne possedesse più di due? E allora vogliamo credere al meticciato cutaneo di Maria solo per far contenti i fans di “mamma Africa” ?

Al netto di qualsiasi elucubrazione teorica, l'unica iconografia della Madonna plausibile resta quella verificabile in sculture, affreschi e dipinti che ne testimoniano una tradizione millenaria ove ci appare bionda e con gli occhi azzurri, semplicemente perché quella era la vulgata estetica delle popolazioni italo/germaniche dell'epoca di Carlo Magno, considerando che il Sacro Romano Impero è stata la struttura politica titolare del consolidamento del Cristianesimo in Europa sino ai nostri giorni.



Quindi, credenti o miscredenti che si possa essere, quella del Bernini o del Botticelli è l'unica Maria ragionevolmente identificabile come la madre di Gesù Cristo. Invocarne un'altra definibile “meticcia” rimane pura propaganda razzista, inquanto basata esclusivamente su un connotato etnico pretestuoso e tutto ideologico, anziché su effigi reali che chiunque di noi può ammirare con i suoi occhi all'interno di chiese e musei.

Usiamoli, questi occhi, poiché, coi tempi che corrono, restano l'unico filtro di verità fra la nostra libertà di pensiero e la grande menzogna mondialista.