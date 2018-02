Traffico di cocaina, hashish e marijuana da Colombia e Olanda: arresti a Napoli

Nelle prime ore della mattina di martedì, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli la Polizia di Stato di Napoli, con oltre cento uomini impiegati, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di promotori e sodali di un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ritenuta in rapporti d'affari con i clan di camorra operanti nell'area orientale di Napoli.



Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno accertato che gli ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina, importata prevalentemente direttamente dalla Colombia e dall'Olanda, erano destinati al mercato del capoluogo e di altre regioni italiane, in particolare Toscana e Lazio. Oltre ai significativi quantitativi di cocaina, hashish e marijuana, nel corso delle indagini è stato sequestrato anche un vero e proprio arsenale tra pistole e mitragliatrici.