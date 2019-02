A Verona la memoria delle Foibe è rispettata

Alla fine la ricercatrice di sinistra e “giustificazionista” delle foibe Alessandra Kersevan la sua conferenza a Verona l’ha tenuta nella sede dell'Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, con organizzazione e promozione a cura di Rifondazione Comunista, il “nuovo” Pci e Potere al Popolo. L’incontro, dal titolo “Io ricordo… tutto!”, avrebbe dovuto tenersi nella Sala civica Tommasoli del Comune scaligero ma, grazie all’intervento, motivato amministrativamente e non politicamente, dell’Amministrazione Sboarina, quest’ennesima fonte di provocazioni, polemiche e contrapposizioni su un tema che dovrebbe unire tutti gli italiani è stata scongiurata.



In realtà l’assessore Marco Padovani, che ha firmato il provvedimento di revoca, non ha mancato di esprimere le sue opinioni sui discorsi che porta avanti la Kersevan, giustamente definita “storica negazionista” e, il mandante delle foibe, il maresciallo Tito “un boia”. Per la conferenza, come ha precisato Padovani, la richiesta per la sala Tommasoli era "per un’assemblea pubblica sul confine orientale, mentre il volantino non parla né di assemblea né di dibattito. In ogni caso non ritengo opportuno un convegno del genere a ridosso della Giornata del Ricordo, quando si dovrebbero ricordare solamente le vittime di quei massacri”.





La Kersevan è nota al grande pubblico per essere stata protagonista, un anno fa, di un durissimo scontro con Bruno Vespa, alla trasmissione Porta a Porta e per definire nelle sue conferenze ed interventi la pulizia etnica dei titini in Istria e Dalmazia la vicenda di “poche centinaia di infoibati”.





Questa di Verona è sola l’ultima delle numerose - sebbene minoritarie - iniziative di stampo negazionista e anti-italiano promosse in prossimità del “Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe” (10 febbraio). Dopo oltre mezzo secolo di manipolazione e disinformazione storica, per fortuna una sede istituzionale che sarebbe stata utilizzata per fini ideologici è stata preservata. Le tre sigle rosse che intendevano giustificare in una sede istituzionale quello che è stato e rimane un crimine contro l’umanità, hanno pensato d’invitare la Kersevan perché continua a sostenere tesi come quella per cui “nella foiba di Basovizza non è mai stato infoibato nessuno” e il Giorno del Ricordo è “tutta propaganda”.





Molti cittadini e associazioni che si richiamano alla tragedia dell’esodo dei 350mila italiani che non volevano vivere sotto il regime comunista di Tito e, soprattutto, delle migliaia di morti nelle foibe, giudicano inaccettabile che uno spazio comunale sia concesso per amplificare tesi di sedicente storia. Alla fine la concessione della Sala comunale Tommasoli è stata revocata, con una decisione che non rappresenta la vittoria di una parte politica sull’altra, ma il riconoscimento del comune dovere della memoria.