Auchan-Conad, l'accusa della Lega: "Governo immobile, i ministri rispondano"

La vicenda dei dipendenti Auchan-Conad ha agitato non solo gli addetti direttamente interessati ma ha portato ad una sollevazione della politica, con la Lega compatta in difesa dei lavoratori. Migliaia di lavoratori a rischio, di cui oltre 700 nella Provincia di Brescia. Sono per questo state presentate delle interrogazioni ai Ministri del Lavoro Catalfo e dello Sviluppo economico Patuanelli sia alla Camera che al Senato per ottenere risposte dall'esecutivo, che i leghisti bresciani denunciano come "immobile". Di seguito il testo del Senatore Stefano Borghesi.



Mentre chi sta al Governo preferisce litigare, migliaia di addetti Auchan-Conad sono in balìa degli eventi e non sanno quale sarà il loro destino nei prossimo futuro. Solo nel bresciano sono circa 700 i lavoratori che non conoscono la propria sorte, nel pressoché totale disinteresse di chi dovrebbe essere alla guida del Paese.



Per questo ho presentato al Senato un’interrogazione ai Ministri del Lavoro, delle Politiche sociali e dello Sviluppo economico perché siano obbligati a rispondere di se e come intenda muoversi l’esecutivo per scongiurare una situazione critica per migliaia di lavoratori. Una risposta che ancora non è pervenuta alla Camera, dove i colleghi parlamentari bresciani della Lega hanno chiesto informazioni al Governo ma senza ricevere risposte.



Da parte nostra piena solidarietà ai centinaia di addetti nel bresciano, il nostro sostegno non è mai mancato e certamente non mancherà in futuro.