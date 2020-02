A Montichiari riparte il business dell'immigrazione: mezzo milione per 50 presunti profughi

Via libera del Viminale ai fondi per la gestione di 50 richiedenti asilo a Montichiari, assegno da circa mezzo milione per un polo di accoglienza che può trasformare la città nel terminale d'accoglienza della provincia. Non appena appresa la notizia, la reazione della Lega bresciana non si è fatta attendere. Di seguito il comunicato dei parlamentari bresciani: il Senatore Stefano Borghesi e i deputati Paolo Formentini, Simona Bordonali, Giuseppe Donina ed Eva Lorenzoni.



"Con il via libera al polo di accoglienza di Montichiari è ufficialmente ripartito anche nel bresciano il business dell'accoglienza migranti. Circa mezzo milione di euro per la gestione di soli 50 presunti profughi, soldi degli italiani sperperati in un sistema che ha già fallito e che Matteo Salvini al Governo stava smantellando pezzo per pezzo. Con la Lega al Governo per Montichiari si stava lavorando per far partire seriamente l'aeroporto, ora invece la città si appresta a diventare il 'terminale dell'accoglienza profughi' nel bresciano. Ci chiediamo quindi se questo non sia soltanto il primo passo verso una più ampia strutturazione del sistema accoglienza a Montichiari, che potrebbe magari mettere a rischio pure il rilancio dell'aeroporto", hanno concluso.