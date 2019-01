Bomba ad Ancona: in corso l'evacuazione dei residenti

E' cominciata alle 5, al suono delle sirene provenienti dalle auto della polizia municipale, l'evacuazione di quattro quartieri ad Ancona per le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto lo scorso ottobre nella zona tra il quartiere Archi e la Stazione ferroviaria.



Sono 12 mila i residenti che devono lasciare le loro case. Molti, seguendo l'invito delle autorita', se ne sono andati con mezzi propri già ieri. Per gli altri le operazioni di evacuazione si stanno svolgendo senza problemi, con il supporto di volontari dela Protezione civile e dell'Associazione nazionale Carabinieri. Le operazioni dureranno fino alle 19: qualcuno trascorrerà la giornata altrove, il resto in tre centri di accoglienza.



L'assessore alla protezione civile Stefano Foresi e il comandante della polizia municipale Liliana Rovaldi stanno girando per le strade. L'ultimo treno dovrebbe partire dalla stazione di Ancona, che poi sarà chiusa, alle 8:38.