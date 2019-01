Buonisti scatenati a Davos: "Il mondo rifiuta il populismo"

"Non è vero che sta dominando nel mondo la 'paura' degli immigrati. Anzi, una netta maggioranza della popolazione rifiuta il populismo e ha fiducia nella cooperazione internazionale". E' la balla raccontata al World Economic Forum, che dice di aver svolto un sondaggio su scala mondiale, su un campione di oltre 10mila persone in diverse aree, in occasione del vertice di Davos che si svolgerà la prossima settimana.



Ci sono tuttavia dei forti distinguo, in quanto le percentuali di risposte variano a seconda delle aree. Il 76% degli interpellati ritiene che sia estremamente importante che i paesi lavorino insieme per raggiungere un obiettivo comune. Ma si tratta di una media: di questa opinione e' infatti l'88% di coloro che vivono nell'Asia meridionale e nell'Africa sub-sahariana, mentre solo il 61% degli europei occidentali e il 70% dei nordamericani sono d'accordo con questa affermazione. Nel Sudest asiatico, addirittura il 94% ritiene che il suo paese abbia la responsabilità di aiutare altri paesi del mondo, contro il 72% della media globale.



Sono infatti risultati piuttosto 'freddi' i nordamericani e gli europei occidentali: e' di questo avviso rispettivamente il 61% e il 63%. La maggior parte degli interpellati - il 57% - ritiene che gli immigrati siano "per lo piu' buoni": ma e' su questa lunghezza d'onda solo il 40% di quelli che vivono nell'Europa orientale e in Asia centrale e solo il 46% degli intervistati nell'Europa occidentale. Forse a sorpresa, vista la sua storia, i nordamericani hanno considerato solo gli immigrati del Sudest asiatico, con il 66% che li giudica positivamente.