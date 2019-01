Europee, Franceschini: "Calenda? In squadra voglio anche Bonino e Pisapia"

La lista unitaria europeista, da contrapporre al "fronte sovranista di Lega e M5S", proposta da Carlo Calenda, dovrebbe avere "sia il logo del Partito Democratico che un'identità più larghi": lo dice l'ex ministro e segretario Pd, Dario Franceschini.



"Le due cose possono stare insieme", osserva in un'intervista al Corriere della Sera. "Per capire, mi piacerebbe vedere insieme in quella lista Calenda, Bonino e Pisapia". Ma non Forza Italia: "Il campo -ricorda- è quello del centrosinistra".