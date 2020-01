Virus misterioso falcidia la Cina. E ora anche la Corea del Sud

Non è più un problema legato soltanto alla Cina il misterioso virus simile alla Sars. La Corea del Sud ha confermato un primo caso della misteriosa malattia della stessa 'famiglia' della Sars (sindrome acuta respiratoria grave) apparsa lo scorso mese in Cina, aggravando i timori che l'epidemia si propaghi.



Al contempo, le autorità di Pechino hanno riferito di una nuova vittima - la terza - mentre i contagi si stanno registrando sia verso il Nord sia verso il Sud del Paese, a qualche giorno dal Capodanno cinese. Solo che le versioni semiufficiali parlano di 50 vittime reali mentre nei siti di informazione liberi si sostiene che i casi registrati sarebbero in realtà 170.