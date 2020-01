Regionali, attesa la batosta. Ma la Sinistra non molla la poltrona al Governo

Se il centrosinistra perderà in Emilia Romagna "non cadrà il governo" ma "Bonaccini è il candidato governatore migliore e vincerà". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti intervistato a Rtl 102.5. Il leader dem mette già le mani avanti sapendo che i sondaggi sono impietosi per il centrosinistra: si attende infatti una sonora bocciatura del Pd.