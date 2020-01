Salvini in Calabria: "Rilanciamo l'agroalimentare"

L'ex ministro dell'interno Matteo Salvini è stato accolto da un bagno di folla nel cosentino a Spezzano Sila, roccaforte del centrosinistra. In piazza Quattro Fontane oltre 700 persone hanno assistito al comizio, mentre circa 150 manifestanti, bloccati dalle forze dell'ordine, hanno contestato il leader della Lega lontano dal palco con striscioni e cori.



"Non promettiamo nulla, ma lavoro per chi ha voglia di lavorare. Mi chiedo se chi contesta è contento della malasanità calabrese. Voi avete diritto ad ospedali e strade come il resto degli italiani. Intendo investire nell'agricoltura per promuovere l'agroalimentare. No all'accoglienza, prima i calabresi. La Calabria si svuota, ma non possiamo riempirla di immigrati" ha affermato Salvini rivolgendosi ai suoi sostenitori. "Ho parlato con Gratteri e chi è amico della 'ndrangheta non è mio amico".



"Vergogna" ha urlato il candidato consigliere Leo Battaglia contro le Sardine invitando con veemenza i contestatori ad allontanarsi.