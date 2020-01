Pesca, Salvini: "Se prendi il pesce sbagliato rischi la galera"

Ogni barca che esce in mare per la pesca a strascico "a Rimini deve compilare 19 registri. Chi fa il pescatore deve trasformarsi in ingegnere informatico, geometra, fiscalista e commercialista. Noi in Emilia Romagna vogliamo tagliare la burocrazia e non rompere le palle ai pescatori, agli agricoltori e a chi lavora". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, a un incontro con i pescatori delle Valli di Comacchio, nel corso della campagna elettorale per regionali di domenica prossima.



"Nei giorni scorsi sono stato in Calabria, a Bagnara, dove anche lì ho incontrato i pescatori. Lì una volta c'era un centinaio di pescherecci, oggi ne sono sopravvissuti 30 o 40. Lì hanno il problema delle quote tonno e quote pesce spada. Li pescano all'amo ma, dato che i pesci non conoscono la normativa europea, se prendi un tonno quando c'è il fermo pesca per questo tipo di pesce, ti fanno il processo penale. E' più pericoloso avere un pesce sbagliato a bordo che un etto di cocaina", ha concluso Salvini.