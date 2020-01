La resa dei conti tra Rocco Siffredi e Max Felicitas al galà dei prossimi Italian Porn Awards?

È nato tutto da ironie social tra i due per poi sfociare in vere e proprie accuse reciproche. Così è nata la faida che ha aperto questo 2020 tra Rocco Siffredi e Max Felicitas. I due in più occasioni si sono detti di tutto e di più. Uno dei momenti clou è stato toccato qualche giorno fa alla trasmissione radiofonica “La zanzara” di Giuseppe Cruciani in cui c'è stato un vero e proprio scontro verbale tra lo "stallone italiano" Siffredi e la "giovane promessa" Felicitas. Un vero e proprio scontro tra due generazioni opposte. Da un lato Siffredi che coi suoi 35 anni di carriera metteva in dubbio l'orientamento sessuale del suo ex amico Felicitas che gli rispondeva a suon di “vecchio ritirati”. Ma le cose probabilmente non si fermeranno qui. Infatti sia Felicitas sia Siffredi sono vincitori agli Italian Porn Awards della piattaforma Hard Channel di Heidi Cassini rispettivamente come "Top & flop" e come "Mister social". La data del galà, stando agli ultimi aggiornamenti letti su Facebook, è fissata il 23 febbraio in quel di Brescia. La location resta ancora top secret. Sarà quindi a Brescia la resa dei conti tra il re indiscusso del porno Rocco Siffredi ed il suo allievo rinnegato Max Felicitas? Da fonti attendibili sembra che Siffredi sia già stato contattato per essere presente al galà mentre è ancora in dubbio la presenza di Felicitas. Questa improvvisa ed incredibile rivalità ha letteralmente spaccato in due il mondo dell’adult enterteinment italiano. I veterani appoggiano il loro collega Siffredi mentre le nuove leve sembra si stiano schierando contro il loro ex maestro. Uno di questi è Jack23 che non le ha mandate a dire allo stallone italiano, infatti con un post su Instagram molto forte e denso di concetti ha voluto chiarire la sua posizione in merito. Ci sono insomma tutti gli ingredienti affinché la prima tappa del galà degli italian porn awards 2019 sia uno degli eventi mondani del 2020 più intriganti da dover assolutamente seguire con interesse in tutto il suo sviluppo.