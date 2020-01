Giunta per le immunità: via libera al processo a Salvini

E' finita 5-5 la votazione sulla relazione di Maurizio Gasparri sull'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini in giunta per le immunità sul caso Gregoretti. La relazione, contraria all'autorizzazione, si intende non approvata: la questione andrà ora in aula con il sì della giunta all'autorizzazione a procedere. Il relatore sarà scelto tra i 5 membri, tutti della Lega, che hanno votato contro la proposta Gasparri.



Contro il 'no' al processo decisivo il voto, come annunciato, dei cinque componenti leghisti dell'organismo, mentre gli esponenti della maggioranza non hanno partecipato alla riunione definita "illegittima". I componenti di FI e FdI hanno votato a favore della relazione Gasparri, e, da regolamento del Senato, passa il voto contrario alla relazione.



Dopo la votazione della Giunta delle immunità del Senato sul caso Gregoretti, si esprimerà l'Aula che darà il voto definitivo. La data del voto (prevista verso metà febbraio) verrà decisa dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. E' quanto emerso dalla riunione della Giunta.