PROPOSTE AZZARDATE VEROSIMILI FATTIBILI

I telegiornali tutti i giorni parlano , oltre che gli sbarchi programmati delle ONG, anche degli sbarchi "in sordina" degli extracomunitari e quelli che attraversano i balcani Possibile che con tutte le tecnologie avanzate non si possano tracciare queste imbarcazioni o gruppi di uomini, per esempio con droni? Le pensioni date agli extracomunitari con ricongiungimento familiare, che non hanno mai lavorato e quindi contribuito all'economia italiana. Questi percepita la pensione , se ne tornano al loro paese, quindi non facendo crescere la nostra economia. Vanno fatti molti più controlli per poter togliere definitivamente queste pensioni e pertanto usare i soldi per le politiche italiane. Altro punto, i magistrati dovrebbero sempre condannare i veri delinquenti e, non chi si difende. Si dovrebbe fare una legge, che se il magistrato, fa liberare un delinquente e questi continua nei suoi reati, deve pagare di tasca propria per aver commesso un fatto grave. Per poter alleggerire il cospicuo numero di persone incarcerate, oltre a ridurre i tempi del processo, anche a liberare coloro che non sono veri delinquenti abituali. I reati gravi devono essere scontati fino all'ultimo giorno, senza permessi , senza domiciliari. Gli stranieri invece, dovrebbero essere trasferiti nei loro paesi d'origine a scontare la pena. Ecco come si riducono così le persone nelle carceri. E' utopico?