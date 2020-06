Ue: la Svezia frena, posizioni ancora lontane

Con gli altri tre Paesi frugali, "pensiamo che" il Recovery plan "debba essere basato sui prestiti e non su sovvenzioni" e le posizioni in seno al Consiglio "sono ancora abbastanza lontane". Cosi' il premier svedese, Stefan Lofven, al termine della videoconferenza dei leader, secondo quanto riportano i media on-line svedesi. "Resta molto da negoziare" e faremo di tutto per riuscire a trovare un accordo in estate "ma non posso fare previsioni se sarà possibile".