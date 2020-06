Forza Italia chiede il bonus centri estivi per i disabili

''Il bonus per la frequenza dei centri estivi deve essere corrisposto a tutte le famiglie con bambini con disabilità, a prescindere dalla situazione lavorativa dei genitori e dall'eventuale fruizione del congedo parentale''. Lo dice Giusy Versace, deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità e disabilità di Forza Italia. Richiesta giusta e sacrosanta, ma il guaio è che il Governo, al di là dell'annuncite continua di Conte, soldi in cassa non ne ha e già pensa ad una patrimoniale, altro che regalare a tutti soldi a pioggia.