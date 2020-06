Fase 3, Raggi: "Conte ha impresso direzione diversa in Ue"

"Il Governo sta affrontando bene una crisi mai vista, che è senza precedenti. In Europa il premier Conte ha saputo imprimere una direzione diversa". Così, con una dose di ottimismo decisamente eccessiva, la sindaca di Roma Virginia Raggi a Stasera Italia su Rete 4, di fronte ad una conduttrice sin troppo acquiescente. "Le opposizioni intanto sbraitano in un momento in cui invece dovrebbero avere un ruolo propositivo", aggiunge.



"Ora più che mai c'è bisogno di coerenza e concentrazione. Dobbiamo rilanciare le economie, la crescita e lo sviluppo dei Paesi che sono stati messi in ginocchio dal Covid. E bisogna farlo con strumenti adeguati, adatti alla situazione che il virus ha determinato".