Prestito? L'Europa si rimangia la parola

Niente soldi in arrivo dall'Europa, nonostante tutte le promesse di Conte e del Governo rossopentastellato. La trattativa sul Recovery Fund resta congelata almeno fino a metà luglio. A far pendere l'ago della bilancia a favore del no all'Italia, al Consiglio europeo, i cosiddetti "paesi frugali", che lasciano intendere che il negoziato sarà lungo e tutt'altro che scontato.



"Una situazione in cui a rischiare di più saranno Italia e Spagna, i Paesi che più di tutti nell'Unione hanno bisogno di corposi contributi a fondo perduto (il Recovery Fund, appunto) e non del prestito del Mes", ha commentato Libero, riportando le parole del cancelliere austriaco Sebastian Kurz: "Siamo pronti ad aiutare i paesi più colpiti dal covid-19, ma l'assistenza deve essere ben mirata e chiaramente limitata nel tempo. Continueremo a coordinare da vicino la nostra posizione con Danimarca, Svezia, Olanda". Come dire che non c'è trippa per gatti...