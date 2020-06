Zona rossa a Bergamo, ancora polemiche

“Giorgio Gori deve fare pace con se stesso. O dire che oggi sta attaccando ingiustamente la Regione sulla mancata zona rossa, quando ormai è emerso chiaramente che la responsabilità era del governo centrale, per evitare che la gente si ricordi che in quei giorni cruciali di inizio marzo lui, il sindaco di Bergamo, lanciava appelli affinché la città non si fermasse e le persone continuassero a uscire di casa. Chi ha sottovalutato i rischi per la salute dei cittadini non è mai stata la Regione, ma sono stati Giorgio Gori e il Governo nazionale, espressione della sua stessa parte politica”. Così Roberto Anelli, Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, in risposta ai nuovi attacchi del Sindaco di Bergamo Giorgio Gori contro la Regione.



“L’insistenza di Gori nel continuare a puntare il dito contro Regione Lombardia – prosegue Anelli – anche dopo che i fatti hanno dimostrato come Regione non potesse prendere da sola l’iniziativa, è strumentale e non può che avere motivazioni politiche: come uomo del Pd deve probabilmente rispondere agli ordini di scuderia che gli arrivano dall’alto. Immagino che nel suo partito siano molto nervosi ora che è emersa la verità sulle vere responsabilità per la mancata istituzione della zona rossa”.

“E ricordiamoci – conclude Anelli – che mentre il Presidente Fontana chiedeva con insistenza al Governo di chiudere l’area più contagiata, Gori lanciava a pochi chilometri di distanza l’hashtag #Bergamononsiferma”.