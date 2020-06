Milano, protestano i ristoratori. La Lega: "Hanno ragione"

"Totale solidarietà e condivisione della protesta civile attuata ieri da ristoratori, commercianti e partite IVA a Milano sotto il palazzo del Comune per ricordare al sindaco Giuseppe Sala le promesse di aiuto non mantenute dalla sua giunta e dal pessimo Governo sostenuto dai partiti della sua maggioranza".



"Commercianti e ristoratori chiedono ragionevolmente di sospendere la tassa dei rifiuti e la tassa di occupazione del suolo pubblico fino alla fine del 2021 e contributi a fondo perduto per pagare le bollette in questi mesi di emergenza: le risposte di Palazzo Marino e Palazzo Chigi sono state più piste ciclabili, più monopattini e aggiungiamo più incidenti in strada.

Giuseppe Sala critica Giuseppe Conte ma si stanno comportando entrambi allo stesso modo: male!". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.