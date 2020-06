Uccise la figlia scappando in Tunisia. La madre: "Ho paura"

"Ho paura e per questo voglio sapere dove è l'assassino di mia figlia. Se in carcere in Tunisia o libero. Lo Stato italiano mi deve dare risposte", questo l'appello di Giuseppina Ghilardi, madre di Daniela Bani, 37 anni bresciana uccisa nel 2014 a coltellate dal marito tunisino Mootaz Chaambi. Dopo l'omicidio l'uomo era scappato in patria.

In Italia è stato condannato in via definitiva a 30 anni di carcere, ma è rimasto latitante. Trovato ed arrestato in Tunisia nel 2018, ora non e' chiaro dove sia. "Ricevo chiamate anonime dalla Tunisia - ha raccontato al Giornale di Brescia la donna -, ho paura di lui e delle sue reazioni. Il ministro Bonafede mi aveva promesso una risposta. Sono due anni che attendo".