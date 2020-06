Covid, il Papa: "Medici e infermieri colonne portanti del Paese"

Il Papa ha ricevuto sabato in udienza in Vaticano medici, infermieri, operatori sanitari della Lombardia, una delle Regioni più colpite dal Coronavirus: "Siete le colonne portanti del Paese", ha detto loro Bergoglio. In Vaticano, anche il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana; l'Arcivescovo di Milano, i Vescovi di Bergamo, Brescia, Cremona, Crema e Lodi, luoghi severamente colpiti dal Covid.



"Siete venuti in rappresentanza della Lombardia, una delle Regioni italiane più colpite dall'epidemia di COVID-19, insieme al Piemonte, all'Emilia Romagna e al Veneto, segnatamente Vo' Euganeo, qui rappresentato dal Vescovo di Padova. Oggi idealmente abbraccio anche queste Regioni. E saluto gli esponenti dell'Ospedale "Spallanzani" di Roma, presidio medico che si è molto prodigato nel contrasto al virus", ha detto Bergoglio.