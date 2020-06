Centri sociali: in corteo Milano anche un fantoccio di Fontana

Un fantoccio raffigurante il presidente della Lombardia Attilio Fontana è apparso durante la manifestazione organizzata sabato pomeriggio davanti alla sede del governo regionale, dai centri sociali milanesi e da varie realtà di estrema sinistra per protestare contro la gestione dell'emergenza coronavirus e chiedere le dimissioni dei vertici regionali. In testa al corteo era posto un carretto dove è stato collocato il manichino. Alla fine della passeggiata con cui i contestatori hanno circondato Palazzo Lombardia sono stati accesi alcuni fumogeni, ma la manifestazione si è svolta tutto sommato in modo tranquillo.