Stati generali, Forza Italia chiede soldi contro la Xylella

"Alle imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito gli effetti devastanti della xylella fastidiosa devono essere concessi contributi a fondo perduto di euro 20mila per il ristoro dei danni". Lo afferma Elvira Savino, deputata pugliese di Forza Italia.



"Nel rispetto dei limiti - continua Savino - stabiliti dalla comunicazione della Commissione Ue del 12 marzo scorso sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid19, bisogna assolutamente sostenere l'agricoltura che sta attraversando una crisi drammatica. Per il momento il Governo è rimasto sordo alle nostre proposte e si e' rifiutato di attivare i voucher. Spero almeno - conclude Savino - che il Governo non voglia opporsi a questo mio emendamento di buonsenso presentato al decreto rilancio per un aiuto concreto alle imprese agricole danneggiate dalla xylella".