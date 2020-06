L'ultima del Bomba: "Possiamo esser leader mondiali"

"Abbiamo tutto per essere leader nel mondo di domani, dobbiamo tornare ad avere fame, come i nostri nonni". Lo ha detto ieri Matteo Renzi, presentando il suo libro a Forte dei Marmi. "Dobbiamo crederci, ce la possiamo fare", chiede il leader di Italia Viva: "da premier lo sostenevo per contratto, ora lo dico perché ci credo". Come dire che prima raccontava frottole?