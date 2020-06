Insultava e picchiava la partner, condannato a un anno e 5 mesi

Un ragazzo di 22 anni è stato condannato dal tribunale di Piacenza per maltrattamenti nei confronti della fidanzata. Nel novembre del 2019 era stato arrestato al termine di un'indagine della polizia locale dopo la denuncia presentata dalla ragazza 19enne. E' stato condannato a un anno e cinque mesi, mentre il pm ne aveva chiesti due. Come emerso dalle intercettazioni, la giovane veniva insultata e presa a schiaffi dal ragazzo in varie occasioni.