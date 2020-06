Mafiosi e 'ndranghetisti col reddito di cittadinanza. Non è una novità investigativa ma ormai i numeri hanno del clamoroso. Nuovi casi scoperti dalla Guardia di Finanza nell'ambito di due diverse attività d'indagine. La più importante delle due, condotta dal Comando provinciale di Reggio Calabria, è stata denominata "Mala Civitas" e ha consentito di scovare ben 101 'ndranghetisti organici alle maggiori cosche della provincia, con ruoli gerarchici diversificati al loro interno. Si tratta di soggetti che avrebbero indebitamente richiesto e ottenuto l'assegno da parte dell'Inps. Le Fiamme Gialle hanno trasmesso le denunce alle procure di Reggio Calabria, Locri, Palmi, Vibo Valentia e Verbania.



Analoga operazione è stata portata a segno ad Enna: cinque esponenti della mafia, con alle spalle condanne per associazione mafiosa passate in giudicato, avevano richiesto, ottenuto e riscosso ogni mese il reddito di cittadinanza. Anche in questo caso sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato con conseguente segnalazione all’Inps per la revoca del sussidio. Secondo gli inquirenti i cinque mafiosi, in prima persona o tramite familiari conviventi, avrebbero percepito indennità per circa 70 mila euro. Adesso dovranno restituire queste somme, ma sappiamo bene che non sarà semplice per lo Stato recuperarle, anzi molto spesso ci si trova dinnanzi a soggetti apparentemente nullatenenti.



Com'è possibile che uno stato sano eroghi un assegno mensile, di rilevante valore economico oltre che sociale, senza aver prima eseguito dei controlli sui destinatari e sui conviventi degli stessi? Anche perché si tratta di somme che nella stragrande maggioranza dei casi non sarà possibile recuperare considerata le qualità di coloro che ne hanno illecitamente beneficiato.