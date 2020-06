Migranti, la Mare Jonio è entrata in porto a Pozzallo

Sono iniziate sabato nel tardo pomeriggio le manovre di avvicinamento alla banchina di riva del porto di Pozzallo, per la nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans. La nave, sotto il coordinamento Mrcc Roma ha messo in salvo 67 migranti da un natante in difficoltà a 48 miglia da Lampedusa. Stando alle prima informazioni sarebbero 47 uomini, adulti, una donna e 19 minori non accompagnati. Numeri che come noto, potrebbero variare dopo che verranno effettuate le procedure di identificazione dal dispositivo Frontex.



Una trentina dei migranti a bordo avrebbe dichiarato di essere originaria del Bangladesh, le provenienze degli altri sono Senegal, Guinea, Camerun, Sierra Leone, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Marocco, Mali e Burchina Faso. I migranti sarebbero stati in mare per diversi giorni e le ultime 48 ore senz'acqua da bere, scorte finite, prima di essere trasferiti a bordo di Mare Jonio.