Di Maio: "Servono tempi certi per il Recovery fund"

"L'Europa si gioca tanto. Ma se non prevale totalmente il vero spirito europeo, di solidarieta' tra Paesi, si rischia di fare passi indietro e indebolire l'Europa stessa". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Come Italia - aggiunge - siamo determinati, anche perché davanti a questa crisi e alle difficoltà dei nostri cittadini non possiamo pensare di temporeggiare o trovare strade alternative. La strada e' una, ed e' quella del recovery fund, con le risorse gia' discusse da ottenere con tempi certi e celeri".