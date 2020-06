Zingaretti: "Il razzismo? Lo combatteremo sempre"

"Al Parlamento Europeo Lega e Fratelli d'Italia votano no alla risoluzione contro il razzismo in seguito alla morte di #GeorgeFloyd. Che vergogna! C'è chi soffia sull'odio, c'è chi, come noi, lo combatterà sempre. Per una comunità più unita". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.