Scuola, Azzolina: "Lavoriamo per riaprire in sicurezza a settembre"

"Stiamo lavorando giorno e notte per riaprire le scuole in sicurezza a settembre. Le lezioni in presenza devono tornare a riempire le giornate dei nostri ragazzi". Lo dice il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina intervenendo a una conferenza in streaming con l'associazione 'Io per Benevento' sulla didattica a distanza.



Per il ministro gli esami di maturita' attualmente in corso possono essere considerati anche "un test per il mondo della scuola che si appresta piano piano a tornare alla normalita'". "La pandemia non era prevista e non era prevedibile - dice il ministro - ma la scuola ha reagito e lo ha fatto subito. Nessuno strumento tecnologico potrà mai sostituire il rapporto diretto che si instaura tra studenti e insegnanti in classe. Su questo non ci sono dubbi, ma la didattica a distanza ha rappresentato una risposta durante un emergenza straordinaria".