Salvini minacciato su Instagram, denuncerà

Ennesima minaccia di morte sui social network per il leader della Lega Matteo Salvini, che denuncerà l'autore del messaggio e tutti coloro che l'hanno apprezzato e condiviso attraverso i 'mi piace'. E' successo sabato, quando un utente Instagram ha commentato un post del leader leghista scrivendo "Mettiamo Salvini a testa in giù è quello che si merita".



L'ex ministro dell'Interno ha replicato: "Hai vinto, insieme ai tuoi mi piace, una bella denuncia. Buona fortuna amico mio". Pochi giorni fa, Salvini aveva ricevuto un altro messaggio sui social: "Prima o poi lo trovi quello che ti spara in testa". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa della Lega al Senato.