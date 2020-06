Inghilterra: uccise tre persone a coltellate. Sono tornati i jihadisti?

Diverse persone sono state accoltellate stasera in un parco a Reading, nell'Inghilterra meridionale. Voci non confermate di tre persone uccise nell'accoltellamento di gruppo sono state diffuse stasera dalla Bbc. La ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, ha parlato in un messaggio di "un incidente serio", dicendosi vicina alle persone colpite e alla polizia locale.



Attacco per il quale è stato arrestato intanto un sospetto, riportano gli investigatori, senza confermare la voce di morti. Per ora non è stato ipotizzato un movente di terrorismo, né un legame con il pacifico raduno antirazzista, del movimento Black Lives Matter, che si era concluso nello stesso parco circa 2 ore prima. Le autorità locali hanno invitato a evitare l'area.

Il presidente del Council locale, Jason Brock ha scritto su Twitter di "notizie preoccupanti dal centro città, la polizia è alle prese con un serio incidente".