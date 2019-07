Infrastrutture, Borghi: "Cirio sblocchi i finanziamenti per la Ss34"

"Qualcosa che sta in mezzo tra la sceneggiata napoletana e un romanzo di Kafka: il giorno prima il Presidente della regione Piemonte Cirio annuncia, a una riunione ufficiale con i sindaci interessati, che i soldi per la messa in sicurezza della statale del Lago Maggiore non ci sono più e saranno disponibili solo dal 2020. Il giorno dopo afferma il contrario tutto risolto... grazie a lui naturalmente". Lo afferma Enrico Borghi, deputato novarese del Partito Democratico, a proposito delle polemiche delle ultime ore sui finanziamenti per i lavori sulla strada statale 34.



"Quei soldi - conclude Borghi - ci sono sempre stati e sono il frutto del lavoro della giunta Chiamparino e del ministro Del Rio. Cirio deve solo sollecitare al ministro Toninelli la firma della convenzione che consente l'erogazione del finanziamento".