Gigetto: "Se cade il Governo si torna al voto"

"Se la Lega vuole andare al voto, si assume le sue responsabilità. Se cade questo governo, per noi si torna al voto. Questo è l'unico governo possibile, altrimenti rischiamo il ritorno dell' asse Pd-Forza Italia che ha distrutto l' Italia"; lo ha dichiarato a La Stampa il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio. Che sul caso Lega-Russia ribadisce di non aver alcun sospetto su Salvini, altrimenti "non sarei al governo con lui".



Circa una possibile intesa col Pd, dopo il recente abboccamento fra Zingaretti e Fico, Di Maio smentisce ogni tipo di rapporti e alleanze: "Non abbiamo mai avuto rapporti con un partito pro-austerity che ha contribuito allo sfacelo del Paese".