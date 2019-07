Autonomia, Fontana: "Questo è un governo di bieca restaurazione"

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana non firmerà l'intesa sull'autonomia regionale a meno che non cambino talune premesse. Intervistato dal Corriere della Sera e dalla Stampa dice: "Ho avuto un colloquio di un'ora con il premier Conte che mi aveva rassicurato sul fatto che ci fosse la volontà di arrivare a una soluzione. Così non è stato".



"Alla fine ha fatto la sua scelta che è quella di stare dalla parte delle corporazioni sindacali e non dalla parte del futuro dei ragazzi. A questo punto non ci dica più che è il governo del cambiamento. Questo è il governo della più bieca restaurazione". E a La Stampa: "Sono anche arrabbiato. Abbiamo perso un anno in chiacchiere. Ci hanno preso in giro per dodici mesi. Non è che io da Governatore della Lombardia penso al Nord. Penso anche al Sud, che con questa riforma avrebbe avuto una grande occasione di cambiamento". Ma, secondo il presidente della Lombardia, "sembra che non interessi il bene dei nostri ragazzi e del nostro Paese. Si vogliono continuare a difendere questi centri di potere che vogliono mantenere in vita l'Italia dell'inefficienza".



Senza la firma dell'intesa, "il processo si interrompe e questi signori che affermano di essere il cambiamento dovranno spiegare ai cittadini perché hanno impedito che si applicasse la Costituzione. Sono dei piccoli individui: non hanno capito che non è una battaglia del Nord contro il Sud o della Lega, è la battaglia del futuro del nostro Paese".