Ruba in chiesa a Genova, beccato

Frugava nelle sale dell'oratorio e, sorpreso a rubare le offerte, è riuscito a scappare, inseguito dal parroco e da alcuni residenti della zona. Ma la fuga è stata breve, terminata in un portone di via del Lagaccio dove la polizia di Genova lo ha trovato, sfinito dalla corsa. E' successo nel capoluogo ligure dove un uomo, un 51enne italiano, è stato arrestato per aver trafugato dalla chiesa di San Giuseppe nel quartiere del Lagaccio, 935 euro ricavati dalle offerte settimanali dei fedeli.



Sul posto la polizia, chiamata dai presenti che hanno raccontato la fuga: gli agenti, dopo la segnalazione di un passante, hanno rintracciato l'uomo all'interno di un palazzo dove si era intrufolato per nascondersi e lo hanno trovato accovacciato a terra, mentre riprendeva fiato. Alla vista degli agenti il 51enne ha consegnato il denaro rubato. Risultato pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti e per rapina impropria, l'uomo è stato arrestato e verrà processato per direttissima.