Alieni tra noi: l'obiettivo è...non identificato

Antonio Chiumiento è, probabilmente a livello mondiale, il più attivo field investigator dell'ufologia. E con questa sua ultima fatica ci stupisce presentandoci 85 episodi inediti legati al fenomeno UFO, indagati dall'autore o dai suoi collaboratori. L'ordine della narrazione dei casi è cronologico, partendo da un fatto accaduto nel New Jersey (USA), verosimilmente nella seconda metà degli anni Cinquanta, per terminare con un evento verificatosi a Preturo, in provincia di Avellino, nel 2018. In Obiettivo non identificato (Segno Edizioni) spicca in copertina il celebre caso di Mortegliano, l'avvistamento di una gigantesca creatura stile Grigio, dalle gambe enormi e dalle fattezze tutt'altro che rassicuranti, che ha fatto discutere a lungo, non tanto per la singolarità dell'avvistamento, ma per l'assurdità della spiegazione convenzionale proposta dai soliti noti scettici nel tentativo di affossare il caso: uno struzzo fuggito da un allevamento.



Perché è paradossale che qualcuno trovi assurdo il passaggio di un alieno sulla Terra e verosimile che uno struzzo se ne vada libero e indisturbato per una città, magari a fare shopping, senza destare allarme generale. Evidentemente a qualcuno il cartoon Madagascar ha fatto male. Vero è che nella zona c'è un allevamento di struzzi (l'episodio è accaduto ad una quindicina di chilometri da Udine), ma il titolare della locale azienda agricola, Michele Gasparini, di fronte alla spiegazione stupida fornita dagli scettici, ha replicato stizzito: "La nostra è l’unica azienda agricola della zona che da anni alleva struzzi. Bene, noi non c’entriamo nulla con questa vicenda. Questa presunta segnalazione di uno che non ha nulla a che fare con il nostro mestiere ci danneggia".



Insomma, il solito copione dei debunkers, quello di inventare spiegazioni che, è il caso di dirlo, non stanno né in cielo né in terra. Come quando per le mutilazioni animali nostrane, sin dagli anni Cinquanta, la stampa si è inventata di lupi, leoni, serpenti fantasma in giro per le nostre campagne e adesso scrive a vanvera di puma e pantere scappate non si sa da dove, neanche fossimo in Africa o nella jungla brasiliana. Animali non meno inverosimili dello struzzo a passeggio per Mortegliano. Ma tant'è. Il libro, per inciso, contiene una valanga di X-files che meritano di essere studiati e valutati, tutti investigati con la millimetrica precisione tipica del professor Chiumiento, che non ha caso è un matematico e dunque persona attenta e precisa. Chiudiamo con una preghiera per gli immancabili scettici: il vostro mestiere è screditare l'ufologia? Fate pure (assumetevene però la responsabilità) ma per favore non inventate spiegazioni cretine. E' un'offesa all'intelligenza del pubblico...