Conte spiazzato: l'Ue non "caga la lira"

Si è conclusa con un altro nulla di fatto, ieri, la seconda lunga giornata dei leader europei alla ricerca di un accordo sul Recovery Fund e il Bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Dopo oltre 12 ore di negoziati, incontri bilaterali, mini-summit e riunioni ristrette, i capi di Stato e di governo non sono riusciti a raggiungere un compromesso. "Michel non ha anticipato null'altro ma ha detto che proporrà oggi una soluzione con una riduzione dei grants a 400 miliardi e 390 miliardi. La soluzione da 400 miliardi" di sussidi nel Recovery plan "condurrebbe un maggiore sconto per i Paesi che ne hanno diritto e quella da 390 miliardi un minore sconto". Lo spiega il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rientrando in albergo al termine della lunga notte in Consiglio europeo, facendo riferimento ai sussidi previsti dal Recovery plan e agli sconti, i 'rebates', contenuti nel bilancio pluriennale per alcuni Paesi, tra cui i frugali.



La cancelliera tedesca Angela Merkel si sarebbe opposta alla presentazione di una nuova proposta negoziale con ulteriori tagli ai sussidi del Recovery Fund. Secondo indiscrezioni in giornata si era raggiunto un accordo di base sia sulla governance del fondo di ripresa che sull'ammontare del sostegno a fondo perduto da destinare agli Stati in difficoltà. Ma dopo il compromesso, l'Olanda e gli altri tre Paesi cosiddetti frugali (Danimarca, Svezia e Austria) avrebbero preteso ulteriori tagli. Insomma, non ne vogliono sapere di aprire il borsellino.