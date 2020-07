Recovery plan, l'avviso pentastellato a Conte: Mes evitabile

Il Mes sarebbe evitabile. I più stretti collaboratori del Premier avrebbero avvisato Conte, ma lui pare non voglia dare ascolto a quest'alert, forse per non perdere la faccia."L’economia non è tutto nella vita e qui il vantaggio sarebbe tutto politico", scrive oggi il Corriere della sera on line. "Questi prestiti (quelli del Recovery plan, N.d.R.) sono comunque più vantaggiosi di quelli del Mes, il Fondo salva Stati che i Cinquestelle non vogliono perché considerano una versione gentile della Trojka, un commissariamento di fatto. Hanno condizioni migliori, non sono vincolati alla spesa sanitaria. E aver aggiunto altri miliardi a questo capitolo allontana il ricorso al Mes, con quel voto in Parlamento che potrebbe far saltare il governo. Conte non lo dice, il premer olandese Mark Rutte non lo sa. Ma forse questo è il risultato più importante che il premier dovrebbe portare a casa".



"Il premier è preoccupato dall’ipotesi di tornare a casa senza un accordo", prosegue il quotidiano di via Solferino. "Non solo per la tenuta della maggioranza. Ma per la reazione che ci potrebbe essere oggi sui mercati, con le Borse che riaprono. «Meglio meno soldi, ma spendibili, che tanti soldi, ma non utilizzabili», insiste Conte. Buon senso? Forse. Resta da vedere se il ragionamento funzionerà anche nel mercato della politica".