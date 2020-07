Coronavirus, quasi 14,5 milioni di casi nel mondo

Aumentano i contagi da coronavirus nel mondo, e fa specie che leader populisti come Trump e Bolsonaro, e non solo loro, fingano di non accorgersene, minimizzino, non prendano provvedimenti contribuendo così alla diffusione della pandemia. Il dato attuale è che nel mondo, a tutt'oggi, sono stati registrati quasi 14,5 casi di coronavirus. E' il bilancio stilato dalla Johns Hopkins University. I contagi sono stati finora 14.457.916 e i decessi per la pandemia di Covid-19 605.205.