Le "risorse"? Libere di scappare. Ed è già allarme covid

Gli immigrati? Sono liberi di scappare dai centri accoglienza. Nessuno controlla e, da Nord a Sud, si moltiplicano i casi di fughe di massa. Oggi lo denuncia in prima pagina il quotidiano La Verità, titolando proprio "Migranti liberi di scappare dai centri. Da Nord a Sud allarme per gli infetti". E ancora: "Gli effetti dell'accoglienza diffusa: il Viminale stabilisce la quarantena all'interno delle strutture, ma gli ospiti fuggono da Umbria e Puglia. Focolaio a Jesolo mette ko i vacanzieri. Il prefetto chiede di riaprire l'ex base di Cona". Ed il caporedattore del giornale, Francesco Borgonovo, ironizza: "Per anni, a sinistra, hanno continuato a ripetere come un mantra che la soluzione al problema dell'accoglienza era una e una soltanto, accoglienza diffusa". S'è visto.



Sull'ipotesi Cona è intervenuto Fratelli d'Italia. "Il Prefetto di Venezia non esclude di riaprire il centro accoglienza di Cona? Basta ignorare i sindaci e i cittadini e si chieda invece perché, come sostiene, ci sarebbe gente con i forconi ad accoglierli". Così il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo respinge l'ipotesi, riportata dalla stampa locale, di una eventuale riapertura della ex base militare di Cona, nel veneziano - già contestato hub per richiedenti asilo - per la gestione dei migranti risultati positivi al Covid nel centro della Croce Rossa di Jesolo.



"Questa idea - aggiunge - conferma quello che diciamo da tempo: senza un blocco navale e degli ingressi, il peso di questa emergenza continua ad essere scaricata sui sindaci e sulle comunità, che nemmeno vengono informate di cosa sta per succedere nel loro territorio".