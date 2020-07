Ue, un Rutte ci seppellirà?

"Un calcio all'olandese", titola oggi Il Tempo di Roma. Il rutto, pardon, il Rutte che ci sta mettendo i bastoni fra le ruote e per inciso sta facendo fare una figura barbina al premier Conte, ormai troppo avvezzo a sparare promesse mirabolanti alla Cetto, ha le idee ben chiare, al vertice Ue: vuole togliere all'Italia 20-24 miliardi di fondi gratuiti. "Conte faccia ritirare da Amsterdam le 57 società Eni e le 100 pubbliche", propone sul quotidiano romano Franco Bechis.



Che aggiunge: "Sempre che alla fine un Recovery Fund esista l’Italia si è vista evaporare una cifra che oscilla fra i 20 e i 24 miliardi di euro dal capitolo che le stava più a cuore, quello dei fondi perduti, degli aiuti gratis. Nella proposta della commissione europea infatti ammontavano a 500 miliardi e Roma si attendeva da quella divisione 80 miliardi di euro. Nella tarda serata di ieri è arrivata sul tavolo dei leader in stallo la proposta finlandese che sintetizzava le richieste dei paesi frugali per dare il via libera: taglio di 50 miliardi del fondo complessivo, portandolo da 750 a 700 miliardi. E divisione della somma in 350 miliardi di aiuti a fondo perduto e 350 di prestiti".



"In questo modo", prosegue, "l'Italia perderebbe 24 miliardi di aiuti gratuiti. Durante la cena dei leader si è ipotizzata un’altra mediazione meno penalizzante, con 375 miliardi di fondi gratuiti. Per l’Italia un danno un po’ inferiore: 20 miliardi". Il dubbio amletico resta però sempre lo stesso: Conte è all'altezza di gestire la trattativa?