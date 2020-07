L'Ue ci snobba, ma boccia se la prende con Salvini

"Vorrei vedere Salvini e Meloni tifare Conte". "E' in ballo l'idea stessa di Unione Non diamo fiato ai sovranisti". Lo dichiara in un'intervista a La Stampa il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, il quale sostiene anche che "la chiusura di questa trattativa ci dirà tante cose" e "se va male, torniamo indietro tutti". Per Boccia, infatti, "se fallisse il negoziato, torneremmo a dare fiato a sovranisti e anti-europei" ma sarebbe anche davvero "poco comprensibile che per rivedere la luce politica, ci fosse chi tifa contro gli interessi comuni".



"In questo momento mi piacerebbe vedere Salvini e Meloni tifare Conte" dice il ministro, che aggiunge: "Non possiamo tornare indietro all'Europa dei veti e contro veti". Poi Boccia annota: "E' vero, Orban si è schierato con l'Italia: se ci è riuscito lui ce la può fare anche Salvini. Orban ha capito che in Europa si va avanti con le mediazioni, i sovranisti italiani non ancora". E chiosa: "Quando vince la sovranità nazionale perde l'Europa: per questo siamo lì a trattare da giorni" .